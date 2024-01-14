9 نصائح لتفادي مخاطر الشبورة غدا أثناء القيادة.. «خد بالك منها»

تقلبات وظواهر جوية مختلفة تشهدها البلاد منذ بدء فصل الشتاء، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن يسود غدا الأثنين طقس مائلًا للبرودة خلال النهار، ويكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء المحافظات، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية التي تكون قريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير 9 نصائح لتفادي مخاطر الشبورة غدا أثناء القيادة.

نصائح أثناء القيادة في الشبورة

قدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح لتفادي مخاطر الشبورة غدا أثناء القيادة والتي منها:

- القيادة بهدوء تام.

- عدم قيادة السيارة في انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى.

- استخدام آلة التلبية على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

وكانت الإدارة العامة للمرور قدمت في وقت سابق إرشادات للقيادة بأمان في الشبورة الصباحية والتي منها:

- استخدام المساحات الزجاجية بصفة مستمرة

- ضرورة الالتزام بتعليمات رجل المرور

- تشغيل أنوار الانتظار بالسيارة حال الشبورة

- ضرورة السير على سرعة تسمح بالرؤية.

هيئة الأرصاد الجوية

وحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأيضا شمال الوجه البحري والتي تكون على فترات متقطعة، مع سيادة طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بالإضافة إلى السواحل الشمالية الغربية.