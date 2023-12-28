الشبورة المائية تضرب 16 محافظة خلال ساعات.. تحذيرات للسائقين

تنتهي نوة الميلاد على محافظات مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، ما يتيح للمواطنين حرية التنقل والتنزه غدًا الجمعة مع عطلة نهاية الأسبوع، ورغم غياب الأمطار إلا أن هناك ظاهرة جوية ستحل بديلا عنها تُسبب معوقات في التنقل بالتحديد في عمليات السفر بين المحافظات، تتمثل في الشبورة المائية على الطرق.

وحذرت غرف عمليات محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، المواطنين من عدم السفر فجر غد الجمعة والانخداع بانتهاء نوة الميلاد إذ ينتظرهم «الشبورة المائية» التي تبدأ في حدود الرابعة فجرًا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية بالتحديد في تلك المحافظات، حيث تصل لحد الضباب، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وقد تنعدم الرؤية تمامًا على بعض الطرق.

16 محافظة تتأثر بظاهرة الشبورة المائية

وعلى الرغم من تحسن الطقس غدًا إلا أن 16 محافظة تتأثر بتلك الشبورة المائية على طرقها السريعة هم:

- القاهرة

- دمياط

- الجيزة

- وسط سيناء

- بني سويف

- المنيا

- الفيوم

- كفر الشيخ

- بورسعيد

- السويس

- الإسماعيلية

- الإسكندرية

- البحيرة

- القليوبية

- الدقهلية

- المنوفية

موعد الشبورة المائية على المحافظات

وكشفت غرف العمليات بتلك المحافظات أن موعد الشبورة المائية على الطريق تبدأ من الساعة 4 فجرًا حتى 9 صباحًا أي لمدة 5 ساعات، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين من السرعة الزائدة خلال هذه الفترة.

نصائح التعامل مع الشبورة المائية

وقالت الهيئة في بيان: «في حال ضرورة التنقل فعلى قائدي السيارات، الالتزام بزيادة مسافات الأمان، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق».