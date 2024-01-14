سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في المنيا

شهدت محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، منها مدينة المنيا، ومركز ملوي، ومركز مغاغة، ومركز أبو قرقاص.

طقس معتدل نهارًا في المنيا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في وقت سابق، أن محافظة المنيا تشهد طقسًا معتدلًا نهارًا، وباردًا ليلًا، مع نشاط للرياح على بعض المناطق.

وكانت المحافظة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بكافة أنحاء المحافظة ثم بدأ الانخفاض التدريجي خلال 72 ساعة ماضية.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الطقس

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قبل أيام على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية، ومتابعة حالة الطقس، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطرق، وإزالة أي عوائق قد تتسبب في حوادث مرورية. كما وجه المحافظ بمتابعة حالة مخرات السيول، وإزالة أي تراكمات بها، لضمان سلامة المواطنين.