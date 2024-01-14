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سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 14-1-2024

كتب:

وليد عبد السلام
11:03 ص | الأحد 14 يناير 2024
محلات الذهب

محلات الذهب

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14-1-2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية في التعاملات الصباحية 3275 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وترصد الوطن، أسعار الذهب اليوم الأحد 14-1-2024 في محلات الصاغة والمجوهرات المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم الأحد 3275 جنيها للشراء، 3245 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 3743 جنيها، للشراء، 3709 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2807 جنيهات للشراء، 2781 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2183 جنيهات، للشراء، 2163 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد، بمحلات الصاغة والمجوهرات 1871 جنيها، للشراء، 1854 للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم 26 ألفا و200 جنيه.

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بقلم وليد عبد السلام