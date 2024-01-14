سعر السبيكة الذهب في مصر اليوم.. هدوء بأسواق المعدن الأصفر

استقرار كبير شهدته أسعار الذهب والمجوهرات، خاصة سعر السبيكة الذهب، حيث أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات استقرار الأسعار، اليوم الأحد، بمحال الصاغة بدون ضريبة ومصنعية، ذلك بالتزامن مع وجود حالة من الهدوء في أسعار المعدن الأصفر منذ بداية التعاملات الصباحية وحتى الآن.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر السبيكة الذهب من وزن 1 جرام، حتى 100 جرام، والتي جاءت أسعارها كما يلي:

سعر السبيكة الذهب 5 جرامات

سجلت سعر السبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 اليوم مبلغ 3844 جنيهاً.

بلغ سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام مبلغ 9608 جنيهات.

وصل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات مبلغ 19 ألفًا و135 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب 100 جرام

وبلغ سعر السبيكة الذهب 100 جرام 382 ألفًا و183 جنيهاً.

وعن سعر سبيكة الذهب 10 جرامات، من عيار 24، بلغ 38 ألفًا و269 جنيهاً.

أسعار السبائك في مصر

ووصل سعر السبيكة الذهب 50 جرام اليوم، إلى 191 ألف و92 جنيهاً.

وعن سعر سبيكة الذهب ذات الـ20 جراماً، بلغ 76 ألف و457 جنيهاً.

وسجل سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام، مبلغ 20 ألفًا و578 جنيهاً.

سجل سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام، 39 ألفًا و805 جنيهات.

بلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام، 118 ألفًا و890 جنيهاً.