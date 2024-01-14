9 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا غدا.. بينها الغردقة

في ظل الأجواء غير المستقرة في الطقس التي تمر بها البلاد ودرجة الحرارة الباردة وسقوط أمطار في عدد من محافظات مصر، تسجل عدد من المدن المصرية درجات حرارة مرتفعة وتدخل 9 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا.

ارتفاع درجات الحرارة

كشفت غرفة عمليات البحر الأحمر، ارتفاع درجة الحرارة في 9 مدن بمحافظة البحر الأحمر لتدخل قائمة الأكثر دفئا في مصر تتراوح درجات الحرارة فيها بين 18 و16 درجة مئوية وهي أعلى درجات الحرارة في المدن المصرية طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

قائمة الأكثر دفئا

بحسب توقعات غرف العمليات في محافظات الجمهورية، جاءت قائمة المدن الأكثر دفئا، غدًا الاثنين، كما يلي:

- رأس غارب: الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 14 مئوية.

- الغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجات مئوية.

- سفاجا: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجات مئوية.

ـ مرسى علم: درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجات.

- شلاتين: درجة الحرارة العظمى 26 أما الصغرى 17 درجات مئوية.

- حلايب: درجة الحرارة العظمى 24 أما الصغرى 18 درجات.

- أبو رماد: درجة الحرارة العظمى 24 أما الصغرى 17 درجات مئوية.

حدربة: درجة الحرارة العظمى 23 أما الصغرى 18 درجات مئوية.

شرم الشيخ: درجة الحرارة العظمى 23 أما الصغرى 14 درجات مئوية.