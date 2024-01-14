خريطة قطع المياه غدا في 32 منطقة بالمنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد 32 منطقة بمحافظة المنوفية قطع المياه غدا الاثنين للصيانة الدورية وتطهير الخزانات وصيانة المروقات، بمحطات المياه، وفقا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، حيث تعتمد خطة صيانة دورية للأماكن التابعة لها.

وأهابت الشركة بالمواطنين بالأماكن التي تشهد قطع المياه، توفير كمية المياه اللازمة فترة الانقطاع خاصة المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات والبريد والمدارس.

أماكن قطع المياه غدا

حددت مياه المنوفية أماكن قطع المياه غدا الاثنين، وهي «الباجور وسبك الأحد وسبك وكفر منصور وبني العرب وبهتاي وقويسنا، وبيجرم وقويسنا البلد وشبرا بخوم ودنشواي والشهداء وزاوية الناعورة وكفر عشما وعشما ودراجيل ودراجيل 2 ومنوف وزاوية رزاين وطلبا وأشمون وشطانوف وساقية أبو شعرة وجريس وشما وساقية أبو شعرة، وبركة السبع وكفر هلال وتلا وطوخ دلكة وميت أبو الكوم وشبين الكوم وطنبدي وكفر طنبدي وشنوان والبتانون وبخاتي».

مواعيد قطع المياه غدا

وأوضحت مياه المنوفية مواعيد قطع المياه غدا الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات للصيانة الدورية.