لو معاك 20 ألف جنيه.. اعرف قيمة الربح الشهري من شهادة بنك ناصر الجديدة

ربح شهري يُمكن لأي مواطن الحصول عليه، بعد إعلان بنك ناصر الاجتماعي، عن طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد 20% سنوياً لمدة 3 سنوات، بدأ في استقبال المواطنين الراغبين في هذه الشهادة، أمس، بما يأتي في إطار دور البنك التنموي والخدمي، والذي ترأسه وزيرة التضامن الاجتماعي، نفين القباج.

بموجب ما أُعلن رسمياً من البنك، فإنه الطرح الجديد هو عبارة عن طرح شهادة إدخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويا كما تكون لها صفة دورية شهرياً، وهنا تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي تفاصيل مُهمة لراغبي الربح «السريع» بالاستفادة من هذه الشهادات.

عائد شهري يصل إلى 333 جنيها

في حالة كون المواطن يملك 20 ألف جنيه ويرغب في شراء شهادة ادخارية جديدة من بنك ناصر الاجتماعي، فإن العائد السنوي الذي يحصل عليه هو 4 آلاف جنيه، على أن يحصل على عائد شهري يصل إلى 333 جنيها، وذلك من خلال ضرب قيمة الشهادة في 20% والناتج هو العائد السنوي، أما العائد الشهري يكون من خلال ضرب قيمة الشهادة في 20% وقسمتها على 12 والنتيجة هي العائد الشهري.

إقبال ملحوظ

يُذكر أن بنك ناصر الاجتماعي، عمل على التنسيق الكامل مع جميع فروعه على مستوى الجمهورية للاستعداد لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على الشهادة الادخارية الجديدة، وشهد اليوم الأول إقبالاً ملحوظاً.