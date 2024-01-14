كلوب سعيد.. تقرير صادم بعد تعثر منتخب مصر بقيادة صلاح أمام موزمبيق

لا يزال تصريح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي كشف خلاله عن أمنياته في توديع منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا من دور المجموعات، لاستعادة خدمات محمد صلاح، يُلقي بظلاله، خاصةً بعد سقوط الفراعنة في فخ التعادل أمام موزمبيق في الجولة الافتتاحية للبطولة القارية.

«سيكون كلوب رجلاً سعيدًا بعد مفاجأة مصر بقيادة محمد صلاح أمام موزمبيق المصنفة 111 في كأس الأمم الأفريقية»، عنوان صادم لصحيفة «صن» الأكثر انتشارا في إنجلترا، بعد إطلاق حكم مباراة مصر وموزمبيق صافرة النهاية، معلنا تعادل الفراعنة بهدفين لهدف.

هل كلوب سعيد بعد تعادل منتخب مصر بقيادة محمد صلاح أمام موزمبيق؟

من المؤكد أن يورجن كلوب سيكون رجلاً سعيدًا بعد مشاهدة منتخب مصر بقيادة محمد صلاح وهو يتعادل أمام موزمبيق المتواضعة، هكذا تحدث التقرير.

كلوب خرج بتصريحات صادمة قبل أيام من انطلاق البطولة، بشأن محمد صلاح ومنتخب الفراعنة، بعدما أكد: «إذا قلت أنني أتمنى لهم حظًا سعيدًا فسأكون كاذبا، أتمنى خروجهم من دور المجموعات وسأكون سعيدًا بذلك، لكن أعتقد أنه ليس ممكنا».

ماذا قالت صحيفة صن عن تعثر منتخب مصر أمام موزمبيق؟

ركلة جزاء محمد صلاح في الثواني الأخيرة كانت بطلة التقرير، الذي قال: «احتاج نجم ليفربول إلى تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 97 ليتعادل 2-2 أمام فريق يحتل المركز 111 في العالم».

ستكون النتيجة بمثابة ارتياح لليفربول، حيث لم يواجه فريق محمد صلاح، منتخب غانا - أحد المرشحين للتويج بالبطولة -، المقرر لها الخميس، هكذا أتم التقرير.