10 أيام في رجب يستحب فيها الصيام.. تبدأ من الليلة

بدأ شهر رجب المبارك منذ عدة أيام، ويسعى العديد من المسلمين للاستفادة من هذه الأيام المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم، وشهر رجب من الأشهر الحرم التي يضاعف فيها الأجر والثواب، وخير الأعمال التي يقوم بها المرء في هذه الأيام هو الصيام، وهناك 10 أيام في رجب يستحب فيها الصيام، نرصدها بالتاريخ في السطور التالية.

10 أيام في رجب يستحب فيها الصيام

وعن الـ10 أيام في رجب يستحب فيها الصيام، التي يجب على المسلم أن يستغلها، فيستطيع أن يصوم أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، مع صيام الثلاث أيام البيض 13 و14 و15 من شهر رجب.

وعندما يجمع المسلم بين صيام الثلاثة أيام البيض وأيام الاثنين والخميس من كل أسبوع يكون حصل المسلم 10 أيام في رجب يستحب فيها الصيام.

تواريخ الأيام المستحب فيها الصيام

وفيما يلي 10 أيام في رجب يستحب فيها الصيام بالتواريخ:

الاثنين 15 يناير 2024

الخميس 18 يناير 2024

الاثنين 22 يناير 2024

الخميس 25 يناير 2024

الاثنين 29 يناير 2024

الخميس 1 فبراير 2024

الاثنين 5 فبراير 2024

الخميس 8 فبراير 2024

الاثنين 12 فبراير 2024

الخميس 15 فبراير 2024