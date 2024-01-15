أسهل طريقة لصيد الأسماك من الترع في المحافظات.. اغتنم السدة الشتوية

مع دخول شهر يناير وانخفاض درجات الحرارة يصبح صيد الأسماك سهلا وخاصة مع بدء مايعرف بالسدة الشتوية والتي يتمكن فيها المواطنون وهواة صيد الأسماك من صيد أكبر كمية بسهولة.

وتعد السدة الشتوية من أهم مواسم صيد الأسماك في محافظات الدلتا وأيضا محافظات الصعيد، مع انخفاض منسوب المياه في الترع الرئيسية والترع الفرعية في القرى وهو ما يسهل عملية الصيد.

توقيت السدة الشتوية في المحافظات

قال رمضان سيف، أحد الصيادين في محافظة المنيا، إن انخفاض منسوب المياه في ترعة الإبراهيمية لنصف متر، يساعد على طفو الأسماك على سطح المياه، مما يسهل عملية الصيد حتى تتم باليد في بعض المناطق.

وأضاف محمد فاروق، صياد آخر، أن عملية صيد الأسماك داخل ترعة الإبراهيمية خلال السدة الشتوية لا تقتصر على الصيادين فقط، بل أن معظم أهالي القرى المنتشرة بطول ترعة الإبراهيمية يباشرون عملية الصيد أيضًا، مشيرا إلى أن عمق ترعة الإبراهيمية يبلغ نحو 4 أمتار، وعرضها يتجاوز 25 مترًا، ويكون منسوب المياه بها في الأيام العادية نحو 2 متر تقريبا، وانخفاض المنسوب لنصف متر في السدة الشتوية.

وقال محمد حسن أحد الصيادين في محافظة الشرقية، إن منطقة بحر مويس وترعة الاسماعيلية هما أكثر المناطق التي تشهد إقبالا في عمليات الصيد منذ بدء شهر يناير وحتى آخر الشهر، وقد تمتد إلى منتصف فبراير.

وتابع: «انخفاض المياه في الترع الرئيسية يتسبب في انخفاضها بشكل كبير في الترع الأصغر وكلما ضاقت الترعة أو المصرف تكون عملية صيد الأسماك أسهل وقد يضطر مواطنون للنزول فيها والتقاط الأسماك بإيديه».

طرق الصيد في السدة الشتوية

وقال إبراهيم عبدون أحد سكان مركز الإسماعيلية، إن العديد من سكان القرى يلجأون إلى صيد الأسماك بكثرة في الوقت الحالي، بعضها عن طريق الشباك، أو وضع مايعرف بالـ«جوبيا» على مدخل الترع الصغيرة وتنجح في اصطياد الأسماك.

وأضاف: «هناك أيضا الشباك المعلقة في بوص طويلة يتم التقاط بها الأسماك من على حافة الترع، بسبب بطء حركة الأسماك في الشتاء لبرودة المياه ووجوده في أماكن جانبية بحثا عن الطعام، وأحيانا عملية التقاطه باليد تكون أسهل».

وأشار إلى أن أكثر أنواع الأسماك التي يجرى استخراجها من الترع هو سمك البلطي أو ما يعرف في بعض المحافظات بسمك الشبار بأحجامه المختلفة والتي يتميز بطعمه عن باقي أنواع المزارع.