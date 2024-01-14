لو معاك 30 ألف جنيه.. اعرف أرباح الشهادات الجديدة ببنكي «الأهلي ومصر»

بعد طرح الشهادات الجديدة مدة العام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، من البنكين الحكوميين الأهلي المصري ومصر وهما الأعلى في البنوك المصرية حاليًا، وتهافت عليها المواطنون من فئات مختلفة، سواء بمبالغ صغيرة أو كبيرة، ونرصد في السطور التالية أرباح مبلغ الـ30 ألف جنيه.

أرباح مبلغ الـ30 ألف جنيه

يمكن لصاحب المبلغ الـ30 ألف جنيه، عند شراء شهادة الـ27%، الحصول على 8100 جنيه في نهاية المدة، وبالنسبة لنفس المبلغ عند شراء شهادة الـ23.5%، يكون نحو 588 جنيه شهريًا.

وبحسب البنكين الحكوميين، يكون الحد الأدنى للشهادات الجديدة ألف جنيه ومضاعفاتها، ومن حق الأفراد الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب»، وهناك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

الشهادات الجديدة من الأهلي ومصر

وتتيح الشهادات الجديدة، إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية، وبالنسبة للاسترداد لا يجوز قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، فيما تسترد الشهادة في آخر مدتها بكامل قيمتها الأسمية.

والعائد يكون ثابت طوال المدة، ويبدأ الاحتساب من يوم العمل التالي للشراء، ويمكن الشراء من خلال الإنترنت البنكي أو التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي أو من زيارة الفروع.