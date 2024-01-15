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ميناء الإسكندرية البحري يستقبل 15 عربة روسية لصالح السكة الحديد

كتب:

كريم روماني
02:37 ص | الإثنين 15 يناير 2024
القطار الروسي

القطار الروسي

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة بميناء الإسكندرية، عن استقبال عدد 15 عربة روسية ثالثة مكيفة قادمة من المجر ضمن صفقة 1300 عربة، والتي تعد إحدى ثمار التعاقدات الضخمة لتطوير قطاع السكك الحديدية بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كل الإمكانيات.

تفاصيل مهمة عن العربات

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العربات الجديدة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومقرر تشغيلها في إطار جهود الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور الركاب.

وأوضح أن الصفقة تسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل للقطارات على الخطين البحري والقبلي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تحسين الخدمة بصفة مستمرة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

العربات الجديدة

وأوضح المصدر أن العربات الجديدة التي تصل يتمّ دخولها الخدمة للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، لافتًا إلى أن جهود التطوير تشمل أيضا تطوير نظم الإشارات.

تطوير منظومة السكك الحديدية

وأكد المصدر أن السكك الحديدية حاليًا شهدت معدلات ملحوظة من التطوير كتطوير القطار الإسباني وإضافة نوعيات جديدة من القطارات مثل قطارات التالجو الفاخرة التي تقدم خدمات على أعلى مستوى لجمهور الركاب، فضلاً عن تحسين القطارات الموجودة حاليا على خطوط السكك الحديدية بتعديل وتركيب عربات. 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.