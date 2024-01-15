الجمهور يشيد بالجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»: «جمّع الأسرة من تاني»

نالت أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي يعرض يوميًا على قناة «dmc» في الثامنة مساء، إشادات عديدة من الجمهور.

إشادات الجمهور بمسلسل «وبينا ميعاد 2»

وشارك صبري فواز جمهوره البرومو الدعائي للمسلسل عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لتنهال تعليقات الجمهور بعد إذاعة أولى الحلقات كالتالي: مسلسل فوق الوصف في الحلقة الواحدة تستطيع أن تبكي وتضحك وتشعر إنك طاير، شكرا لكل صناع العمل لأنهم جمعونا من بعد زمان مع ولادي نتفرج سوا كل الحب والتقدير.

وقال تعليق آخر: «موسم ثاني لا يقل روعة ورقي وحضارة عن الموسم الأول»، وقال تعليق: المسلسل جمعنا مع أسرتي كل يوم لمتابعة شيء كنا نفتقده منذ زمن.

أبطال مسلسل «وبينا ميعاد 2»

ويضم مسلسل وبينا ميعاد 2، عددا من نجوم الفن أبرزهم: صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب وتأليف وإخراج هاني عادل ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة.