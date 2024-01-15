شرط خاص بوجهات المباني لا يجوز التصالح بدونه.. وفئة مستثناة منه

يشغل قانون التصالح في مخالفات البناء بال الكثير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك من أجل تقنين أوضاع مبانيهم، إذ حدد القانون الشروط اللازمة للتعامل مع المباني المخالفة.

التصالح في مخالفات البناء

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على شرط ألزم به البنايات وخاص بوجهاتها، حتى يجوز قبول التصالح على المخالفة وتقنين أوضاعها، ومع ذلك حدد بعض الاستثناءات بالنسبة لهذا الأمر، وهو ما أوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.

وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أنه لا يجوز قبول التصالح وتقنين وضع البناية المخالفة إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.

طلاء كامل الواجهات

وأضاف «عبدالمقصود» أن طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة يكون وفقًا للنحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية من قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ لا يتم صدور الترخيص إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات.

وأشار، إلى أن القانون حدد استثناء بالنسبة شرط طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة حتى يجوز قبول التصالح، إذ تمثلت هذه الاستثناءات في القرى وتوابعها.