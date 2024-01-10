محافظ جنوب سيناء يصدق على 540 حالة تصالح في مخالفات البناء بمدينة الطور

صدّق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على 26 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء «نموذج 10» وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

اشتراطات التصالح على مخالفات البناء

وأشار إلى أنّ التصديق جاء بناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن، 540 حالة تصالح على مخالفات البناء.

استكمال قرارات التصالح

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن، وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.