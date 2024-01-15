تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية.. «نزل 10 جنيه»

يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا داخل محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية تراجعا ملحوظا، وصلت قيمتة إلى 10 جنيهات، وذلك بعد أن انخفضت الأسعار أمس خلال تعاملات الظهيرة بنحو 5 جنيهات، ليبلغ إجمالي هبوط أسعار الذهب في مصر خلال يومين فقط 15 جنيها، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية والذي جاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 3270 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون ضريبة 3737 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 2802 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الان 2186 جنيها.

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1874 جنيها.

- وبالنسية لسعر جنيه الذهب يسجل في محلات الصاغة 26400 جنيه.

- ووصلت سعر الأوقية اليوم الإثنين إلى 116581 جنيها.