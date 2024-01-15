طلاب «تانية ثانوي» يؤدون امتحان اللغة الأجنبية والتفاضل والكيمياء اليوم

يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث يؤدي طلاب محافظة القاهرة امتحان اللغة الأجنبية الأولى وجبر وتفاضل وحساب مثلثات، فيما يؤدي طلاب محافظة الجيزة امتحان مادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

وشددت المديريات التعليمية، على عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيا في مدارس مجهزة متصلة بالإنترنت للطلاب الذين تسلموا التابلت، وورقيا لطلاب المنازل والدمج الذين لم يتسلموا التابلت في المدارس غير المجهزة.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنّ غرفة العمليات متواصلة مع جميع الغرف بالإدارات التعليمية للتأكد من سير الامتحانات وانضباطها دون أي عوائق، مؤكدة منع دخول الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية والكتب والأوراق إلى داخل اللجان.

وشددت المديريات التعليمية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الامتحانية وتعقيم اللجان، واتخاذ الإجراءات الأمنية لحفظ وسلامة الطلاب واستقرار اللجان الامتحانية.

ووجّهت المديريات التعليمية، بالتأكيد على مديري المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي حال حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان ضمانا لحق الطالب.