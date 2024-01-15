إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز المنصورة حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وكل الجهات المعنية، والتي تستهدف القرى والعزب والوحدات المحلية، ما أسفر عن إزالة 6 حالات تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، في بيان، إن رئاسة المركز، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، نفذت عددا من الحملات المكبرة على عدد من القرى ورصد المخالفات، والتي أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد في نطاق المركز، حيث تم إزالة مخالفة في قرية طناح عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض مخالفة على الأراضي الزراعية، ورصد مخالفة بقرية كفر الأمشوطي وإزالة مبنى مخالف على الفور ومصادرة مواد البناء، وإزالة مخالفة في قرية البرامون، ورصد مخالفة وإزالة تعديات في قرية سلامون، وإزالة شدة خشبية في نطاق مركز المدينة، وإزالة مخالفة في قرية ميت مزاح وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

زيادة المسطحات الخضراء

وشدد رئيس مركز المنصورة على تكثيف الحملات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وفقا لخطة الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم للحفاظ على نقاء الهواء وتوفير بيئة خالية من التلوث من خلال توسيع وزيادة المسطحات الخضراء بالإضافة أن الأراضي الزراعية ثروة قومية لا تقدر بثمن.