كل ما تريد معرفته عن أسعار عمرة رجب وشعبان ورمضان.. تبدأ من 28 ألف جنيه

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أسعار عمرة شهر رجب ستبدأ من 28 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها أسبوعين، كما تبلغ 30 ألف جنيه خلال إجازات منتصف العام الدراسي، أي أواخر الشهر الجار .

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر رجب الجاري جيد للغاية، موضحا أن غالبية رحلات العمرة التى طٌرحت خلال شهر رجب حجزت بالكامل، مشيرا إلى أن تزامن أجازات منتصف العام الدراسى مع شهر رجب كان من أهم الأسباب التي رفعت أعداد المصريين المسافرين للعمرة خلال هذا الشهر.

أسعار عمرة شعبان

وأوضح محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة شعبان لهذا العام تزيد عن 30 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 14 يوما، موضحا أن أسعار برامج العمرة تختلف من شركة لأخرى، وفقا لمواعيد السفر وقرب أو بعد سكن المعتمرين من الحرم المكي.

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر شعبان، وتشمل بضعة أيام من شهر رمضان أو ما تسمى (عمرة شعبان رمضان) تبدأ من نحو 35 ألف جنيه، وذلك بالنسبة لبرامج العمرة الإقتصادية.

أسعار عمرة رمضان

وأكد إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة، أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان ستتجاوز حاجز الـ40 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التى تبلغ مدتها نحو شهر كامل.

وأضاف أن سعر برنامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال الـ 10 أيام الأخيرة من رمضان سيبلغ نحو 45 ألف جنيه، فيما ستبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم خلال شهر الصوم من 90 ألف جنيه.