موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين.. باق أيام قليلة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، إذ أنه من المقرر حصول الموظفون بالجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتباتهم عقب 6 أيام، وذلك مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها.

موعد صرف مرتبات شهر يناير

ويفصل العاملين في الدولة 6 أيام فقط على موعد صرف مرتب شهر يناير 2024، والذي يعد أول مرتب سيتم صرفه في العام الحالي، إذ قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف المرتبات من يوم 24 يناير ليكون يوم 21 يناير الحالي.

ويأتي موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 مع العديد من المميزات، أهمها تبكير موعد صرف المرتب عن الموعد الطبيعي بـ3 أيام، مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية منذ أكتوبر الماضي.

ووفق الكتاب الدوري الذي نشرته وزارة المالية، فإنه من المقرر استمرار عملية صرف مرتبات شهر يناير 2024 على مدار 5 أيام، تبدأ من يوم الأحد 21 يناير، حتي يوم الأحد 28 يناير 2024، علما بأن يوم الخميس 25 يناير إجازة رسمية، وجاءت أيام صرف المرتبات كالتالي:

أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

- يوم الأحد الموافق 21-1-2024، اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- الاثنين الموافق 22 يناير2024 هو اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- تحديد اليوم الثالث لصرف مرتبات يناير، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.

- الأربعاء الموافق 24-1-2024 هو اليوم الرابع لصرف المرتبات.

- يوم الأحد الموافق 28 يناير2024، هو اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير.