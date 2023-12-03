وظائف جديدة من توظيف مصر بالقاهرة الكبرى.. المرتبات تصل إلى 7000 جنيه

أعلنت مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في القليوبية عن عددٍ من فرض التوظيف والعمل لأبناء القليوبية في نطاق القاهرة الكبرى من خلال تطبيق إلكتروني شهير «فاتورة»، وأحد المولات والسوبر ماركت الكبرى «بنده ماركت».

وظيفة اخصائي استقطاب عملاء

وأوضح بيان من محافظة القليوبية أنّ مبادرة توظيف مصر ووزارة الشباب والرياضة أعلنت عن توافر فرصة عمل بشركة فاتورة في وظيفة أخصائي استقطاب عملاء جدد للتطبيق عن طريق الزيارات الميدانية وحددت نطاق بالقاهرة الكبرى.

أضاف البيان أن متطلبات الوظيفة كالتالي:

- مؤهل عالٍ

- الوظيفة متاحة للجنسين

- الحد الاقصى للسن 30 سنة

- خبرة او بدون خبرة ويفضل خبرة في المبيعات

أشار البيان أن المميزات والحقوق للوظيفة كالتالي :

- الراتب 7000 أساسي 3500 وعمولة 3500.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- يوم إجازة في الأسبوع.

وظائف هايبر ماركت شهير

كما أعلن بيان المحافظة عن توافر عددا من الوظائف ضمن مبادرة توظيف مصر من خلال العمل بأحد الهايبرات والسوبر ماركت الشهيرة «بندة ماركت» بنطاق الرحاب ومدينة نصر والعبور وأكتوبر والمعادي لوظائف منسق ممرات متعدد المهام وموظف أمن و مراقب كاميرات وكاشير بمرتبات مجزية حسب كل وظيفة والخبرة وحافز كل 3 شهور مع توفير مواصلات وخصومات على المنتجات حيث متاح التقدم لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة خريجيين فقط بحد أدنى للخبرة سنة أو أكثر في كل الوظائف وأقصى سن للتقديم 40 عاما.

أوضح بيان محافظة القليوبية أنه للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية من هنا

ولأي استفسار يرجى التواصل للاتصال واتس آب على رقم 01012059900.

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