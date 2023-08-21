تامر عبدالمنعم يكرم سفير فنزويلا في أول نادي سينما للدولة اللاتينية

أقيم أول نادي سينما لدولة فنزويلا بالإدارة العامة للثقافة السينمائية، التي يرأسها الفنان تامر عبدالمنعم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

أول تعاون بين وزارة الثقافة المصرية وسفارة فنزويلا

واحتضنت الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم أول تعاون بين وزارة الثقافة المصرية وسفارة فنزويلا وذلك ضمن برنامج نادي سينما دولة فنزويلا.

عرض فيلم Mi Amigo Hugo «صديقي هوجو»

وتم عرض أول فيلم خاص بالبرنامج تحت عنوان Mi Amigo Hugo «صديقي هوجو» للمخرج الكبير أوليڤر ستون.

في بداية افتتاح نادي سينما دولة فنزويلا تم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة فنزويلا.

تقديم الشكر لسفير دولة فنزويلا

وقام الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بتكريم السيد ويلمار أومر بارينتوس سفير دولة فنزويلا.

حضر عرض فيلم Mi Amigo Hugo «صديقي هوجو» ويلمار أومر بارينتوس وزوجته وابنته، وسفير دولة كوبا مانويل خابيير روبيدو دياس، وسفير دولة بوليڤيا إيدون ربييرو كيسبريت، سفير دولة الأرجنتين جونزالو اوريولابيتيا وحرمه، سفيرة دولة أورجواي أدريانا روساريو ليسيديني دوتي وزوجها.