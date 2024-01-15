رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البورصة المصرية تحقق 19 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
11:13 ص | الإثنين 15 يناير 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.85% عند مستوى 26183.74 نقطة ليتداول فوق مستوى 26000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وسط مكاسب سوقية 19 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.38% عند مستوى 6225.01 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.24% عند مستوى 8823.31 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية. 

19 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 878.9 مليون جنيه عبر التداول على 299.6 مليون سهم، وجرى تنفيذ 36.466 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 19 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.836 تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 5.26% منذ بداية العام الجديد 2024، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 25 ألفا و501 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 26 ألفا و204 نقطة.

اقرأ المزيد:

أخبار البورصة.. ارتفاع المؤشرات وسط مكاسب سوقية 37 مليار جنيه

صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. رأس المال السوقي يتجاوز 1.8 تريليون جنيه

البورصة تنهي آخر جلسات الأسبوع على مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات.. ومكاسب السوق 4 مليارات جنيه

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات ومكاسب سوقية 19 مليار جنيه

ما حكم التداول في البورصة؟.. حالة واحدة محرمة
بقلم وليد عبد السلام