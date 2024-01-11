البورصة تنهي آخر جلسات الأسبوع على مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه

شهدت تعاملات البورصة المصرية اليوم الخميس 11-1-2024، ارتفاعا جماعيا في ختام التعاملات، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 25519.25 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 5 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.11% عند مستوى 5955.56 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

ارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.89% عند مستوى 8479.36 نقطة.

مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 3.7 مليار جنيه عبر التداول على 1.3 مليار سهم، وتنفيذ 147 ألفا و457 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 5 مليارات جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.780 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة 2.5% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعا 2.5% منذ بداية العام الجديد 2024.