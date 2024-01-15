ما الفرق بين منحة الوفاة ومصاريف الجنازة؟.. «التأمينات» تجيب

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الفرق ما بين مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة، ومتي يتم صرف كلاهما والأشخاص المُستحقين صرفها عن الشخص المتوفى المؤمن عليه سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الفرق بين منحة الوفاة ومصاريف الجنازة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الفرق بين منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وأي جهة تقوم بصرفهم وذلك حسب ما حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

صرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة من قبل جهة العمل

وقالت مصادر في التأمينات الاجتماعية، إن هناك فرق بين مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة والأشخاص المُستحقين لصرف كل منهما، وإذا مات الشخص المؤمن عليه صاحب المعاش أثناء تواجده في الخدمة يتم صرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة من قبل جهة عمله.

وأضافت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، أن جهة العمل تقوم بصرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة للأشخاص المُستحقين ويقوم بأخذ المعاش الخاص بالمتوفى والمكافأة من هيئة التأمينات الاجتماعية.

وتابعت المصادر، بأنه إذا توفي الشخص المؤمن عليه بعد خروجه على المعاش تقوم التأمينات هي بدفع مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة والمعاش، وتُصرف المصاريف الخاصة بالجنازة للأرملة أو الحامل لمدة 3 أشهر من قيمة المعاش.