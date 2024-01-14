هل يجوز للابنة التقديم على تأمين صحي والدها المتوفى؟.. «التأمينات» تجيب

حدّد قانون التأمينات الاجتماعية الأشخاص المُستفيدة من المعاش سواء الأبناء أو الوالدين والأشخاص المُستحقين للاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالمتوفى.

هل يجوز للابنة التقديم على تأمين صحي والدها المتوفى؟

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» هل يجوز للابنة التقديم على تأمين صحي والدها المتوفى؟.

لا يجوز التقديم على التأمين الصحي

وقالت مصادر بالتأمينات الاجتماعية، إنه لا يجوز للابنة والتي تحتاج إلى علاج بشكل شهري التقديم على التأمين الصحي الخاص بوالدها المتوفى.

وأضافت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه لا يجوز التقديم على التأمين الصحي الخاص بالمتوفى وذلك لأن التأمين يخص صاحب المعاش فقط، وعندما يتوفى ينتقل إلى زوجته فقط وليس الأبناء.

وفي سياق متصل، أوضحت التأمينات أن هناك حالة واحدة فقط يمكن للشخص الحصول على معاش والده المتوفى بعد بلوغه السن القانوني، وهي أن يكون مصابًا بحادث يجعله عاجزًا عن العمل، أو إعاقة، وإذا وقع حادث يكون الفيصل في ذلك هو القومسيون الطبي الذي يوقع الكشف على الشخص ويحدد مدى أحقيته.