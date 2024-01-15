«الزراعة»: 7 ملايين طن إجمالي صادرات مصر الزراعية الموسم الحالي

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إنَّ قطاع الزراعة شهد تطورًا كبيرًا من خلال مشروعات التوسع الأفقي وزيادة المساحات المنزرعة، إلى جانب جودة المنتج واستغلال الأراضي ووحدة المياه، مؤكّدًا أنَّ جودة المنتج الزراعي المصري تلاحظت الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي يظهر في حجم الأسواق التي يغزوها المنتج المصري.

المنتجات الزراعية المصرية تصل لكل دول العالم تقريبا

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، والإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أنَّ المنتجات الزراعية المصرية تصل لكل دول العالم تقريبا، بما في ذلك الدول التي تطبق أقصى درجات الاشتراطات لسلامة المنتج الغذائي، إذ كانت توجد أسواق تتطلب الدخول لها موافقة البرلمان والعديد من الإجراءات لديها، وكانت دولة اليابان من الدول التي تطبق اشتراطات صارمة جدا لدخول أسواقها ولكن مصر استطاعت دخول السوق الياباني بأكثر من صنف والسوق الصيني والاتحاد الأوروبي.

6.5 مليون طن صادرات الموسم الماضي

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة دول الاتحاد الأوروبي تعمل مع مصر بشكل جيد جدا وهو من أكبر الأسواق بالنسبة للدولة المصرية، شارحًا أنَّ الموسم الماضي كان لدينا 6.5 مليون طن صادرات والموسم الذي سبقه كان لدينا 5.5 مليون، والموسم الحالي نصل لـ7 ملايين طن صادرات زراعية، والموالح على رأس الصادرات حيث تجاوزنا لأول مرة 2 مليون طن من الصادرات الخاصة بالموالح.