«الزراعة» تصدر نشرات إرشادية حول طرق الوقاية من دودة الحشد الخريفية

أصدرَت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عددًا من النشرات والملصقات الإرشادية للتوعية بخطورة دودة الحشد الخريفية، وطرق مكافحتها والوقاية منها، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، ومن خلال المشروع المشترك الذي يتمّ تنفيذه بين الجانبين حول توسيع نطاق الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية.

نشرات إرشادية وملصقات

ومن جهته، أشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة إلى أنَّه يتمّ بالتنسيق مع «الفاو» إعداد عدد من المنشورات التوعوية والنشرات الإرشادية والملصقات لتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، إذ يتمّ توزيعها على مديريات الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية بكل المحافظات، لنشرها على المزارعين، فضلاً عن التوسع في نشرها بالوسائل التكنولوجية المختلفة.

الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية

وأضاف «عزوز» أنَّه يجرى حالياً التنسيق في إطار التعاون المشترك، لإعداد كتيب تحت عنوان: «الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية في مصر»، فضلًا عن مجموعة من المواد الفيلمية المتميزة، وذلك بالتنسيق أيضا مع الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنسق الوطني لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وتشمل الأدلة الارشادية التي تمّ إعدادها الدليل التعريفي بدودة الحشد الخريفية وطرق المواجهة، الدليل الارشادي لنظام المراقبة والإنذار المبكر لدودة الحشد الخريفية في حقول الذرة، فضلاً عن الدليل الإرشادي لمراقبة ورصد دودة الحشد الخريفية في حقول الذرة بالفحص الحقلي بالاستعانة بتطبيق الفيتموس، كما تشمل المطويات والنشرات التوعوية والارشادية أيضًا المبيدات الموصي بها لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مصر، كذلك مظاهر الإصابة بدودة الحشد الخريفية، إضافة إلى خطورة دودة الحشد الخريفية.

3 ملصقات توعوية

كذلك تمّ إعداد 3 ملصقات توعوية يتمّ توزيعها على الجمعيات والإدارات الزراعية ومناطق تجمعات المزارعين، وجميعها تستهدف نشر الوعي لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية والوقاية منها وطرق مكافحتها حال وجودها.