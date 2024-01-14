«الزراعة»: مصر تتصدر دول العالم في تصدير الموالح (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على إدخال سلالات مواش عالية الإنتاج إلى السوق المصري، بهدف زيادة نسبة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وأشار «القرش» إلى أن هناك عددا من المبادرات الخاصة بالبنك الزراعي المصري لدعم المربين بقروض ميسرة، لاستبدال رؤوس المواشي التقليدية بأخرى عالية الإنتاجية، وذلك لتحقيق قدر أكبر من الربح.

السلالات الجديدة تتميز بإنتاجية عالية

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، إن هذه السلالات الجديدة تتميز بتحقيق إنتاجية عالية تصل إلى 25 كيلوجراما من الألبان يوميا للرأس الواحدة، بدلا من 5 كيلوجرامات ألبان من الأبقار المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الألبان.

مصر تتصدر دول العالم في تصدير الموالح

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن مصر تتصدر دول العالم في تصدير الموالح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت تصدر الموالح حتى إلى الدول التي كانت رائدة في هذا المجال، مثل إسبانيا وإيطاليا، وهذا يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة «مصر تطمح لتحقيق هذا المعدل من النجاح في باقي المحاصيل الزراعية التي تتميز بها من الخضروات والفواكه، مثل الطماطم والبطاطس والفراولة».