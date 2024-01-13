متحدث «الزراعة»: نستخدم نظم ري متطورة لتحقيق وفرة في الإنتاج

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل جولة رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده عدة مشروعات للإنتاج الزراعي بالإسكندرية والبحيرة، والذي رافقه خلالها وزير الزراعة.

مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي، موضحًا أن الدولة ضخت موارد كثيرة في مجال الاستصلاح الزراعي، موضحًا أن هناك نظم ري متطورة لتحقيق وفرة في الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن مصر تملك نتائج مميزة في تصدير الفراولة للعالم، موضحًا أن الوزارة تستخدم نظم ري مطورة في زراعة الفراولة لزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الصوب الزراعية لتحقيق أفضل إنتاجية.

وتابع أن هناك تنوعا كبيرا في الصوب الزراعية المتطورة، كما أن هناك تحالفا دوليا قادرا على إنتاج الصوب الزراعية الأعلى تكنولوجيا، ويتم العمل حاليا على تطوير سلالات الإنتاج الحيواني لزيادة الإنتاجية.

جهود متميزة في قطاع الزراعة

وأوضح أن هناك جهودا متميزة في قطاع الزراعة ينعكس على الأمن الغذائي، مؤكدًا أنه لا توجد أي سلعة غير متوفرة في الأسواق.

ولفت القرش إلى أنه جرى زراعة أكثر 3.2 مليون فدان، ويتم العمل على زيادة المساحة المنزرعة من القمح، من خلال استخدام التقاوي المعتمدة أو توجيه نصائح للمزارعين.