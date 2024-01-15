الكرملين: عمليتنا العسكرية بأوكرانيا مستمرة في ظل عدم مراعاة الغرب اعتباراتنا الأمنية

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن العملية العسكرية بأوكرانيا مستمرة في ظل عدم مراعاة الغرب اعتباراتنا الأمنية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأكد «الكرملين»، أن مناقشة السلام في أوكرانيا دون روسيا لا معنى له واجتماع الدول حول «صيغة زيلينسكي للسلام» هو مجرد محادثات، وأن روسيا تعمل على تطوير وتعزيز شراكاتها مع كوريا الشمالية في جميع المجالات.