محافظ كفر الشيخ: تمويل مشروعات بـ4.6 مليون جنيه لتوفير 60 فرصة عمل

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إنه تم تمويل مشروعات لعدد من الشباب بنحو 4.6 مليون جنيه، لتوفير 60 فرصة عمل ضمن المشروعات الصغيرة، وذلك ضمن برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، التابع لوزارة التنمية المحلية.

تمويل 15 مشروعا للشباب في كفر الشيخ

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج، تضمن تمويل 15 مشروعا بقيمة 4.6 مليون جنيه، التي بدورها وفرت نحو 60 فرصة عمل خلال شهر ديسمبر الماضي، تحت إشراف إدارة مشروعك بديوان عام المحافظة.

التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري على رأس أولوياته دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل عدد من البنوك الحكومية، وذلك ضمن برنامج «مشروعك»، لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، لا سيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.