تحرير 73 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، عن تحرير 73 محضرا تموينيا في حملة مكبرة على المحلات التجارية والأسواق والمخابز بمركز طهطا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

تأتي هذه الحملات التموينية تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي شددت بمواصلة الحملات المكبرة لضبط الأسواق ورصد الشكاوى.

ضبط مخالفات تموينية في المخابز

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات وتحرير محاضر نقص في الوزن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وسلع مجهولة، وامتناع عن البيع، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية ومنتهية الصلاحية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.