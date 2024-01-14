ميناء دمياط يستقبل سفينتين ويصدر 36 ألف طن بضائع

أصدَر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه، أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتين بينما غادرت 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 33 سفينة.

تفاصيل حركة الصادرات والواردات

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36 ألفًا و655 طنًا تشمل «8 آلاف و840 طن رمل، و12 ألفًا و940 طن يوريا، و1100 طن مولاس، و4 آلاف و680 طن أسمنت معبأ، و9 آلاف و95 طن بضائع متنوعة».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19 ألفًا و961 طنًا تشمل «3005 طن خردة، و3 آلاف و927 طن ذرة، و7 آلاف و814 طن قمح، و1560 طن حديد، و3 أطنان و585 طن زيت طعام، و70 طن عدس.

أيضًا بلغت حركة الصادر من الحاويات 197 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 4 آلاف و457 حاوية مكافئة.

147 ألفًا و555 طنًا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 147 ألفًا و555 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218 ألفًا و991 طنًا، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4 آلاف و769 شاحنة.