«العمل»: شهادة قياس المهارات شرط تسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي للحرفيين

قال حسن شحاتة وزير العمل، إنَّه لن يتمّ إضافة خانة مهنة في بطاقة الرقم القومي للمهنيين والحرفيين إلا بعد الحصول على استمارة قياس مهارات رسمية من وزارة العمل ومختومة بختم الوزارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لإطلاق مشروع «مهني 2030» لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، الذي عقدته اليوم وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التخطيط والتعليم والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

استمارة قياس المهارات الوزارة

وأضاف أنَّ خانة المهنة للعمال المهنيين والحرفيين ستكون 3 درجات مهني كفء بموجب استمارة قياس المهارات الوزارة، ومهني مدرب بموجب استمارة قياس مهارات بدرجة أنَّه خاض واجتاز دورات تدريبية رسمية، ومهني خبير بعد مرور 3 سنوات على عمله بالمهنة التي يريد تسجيلها في بطاقة الرقم القومي.

تدريب مليون عامل وخريج من المدارس الفنية

لفت وزير العمل إلى أنَّ وزارة العمل تستهدف تدريب مليون عامل وخريج من المدارس الفنية في العام الواحد، مشيرًا إلى أنَّ وزارة العمل منحت 5 آلاف مدرب مهارات على الحرف والمهن، رخصًا رسمية للتدريب سيتمّ الاستعانة بهم في تدريب مليون عامل خلال عام 2024.

وأوضح أنَّه بعد عقد المؤتمر الأول لمشروع مهني 2030، لن يتمّ السماح لأي شخص أو مركز بعمل دورات تدريبية مهنية دون حصول المدربين به على رخصة إلكترونية معتمدة ومختومة بختم وزارة العمل، حتى نضمن أن يكون المدربين للتدريب على المهن والحرف، سواء أفراد أو مراكز تدريب، لديهم الكفاءة والقدرة على التدريب المهني.