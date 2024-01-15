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رشا سامي العدل تحتفل بعيد ميلاد والدتها: «شايلة همي وعيالي»

كتب:

ضحى محمد
02:37 م | الإثنين 15 يناير 2024
رشا سامي العدل

رشا سامي العدل

وجهت رشا سامي العدل رسالة خاصة لوالدتها الفنانة نادية شكري، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، من خلال نشر صور تجمعهما عبر حسابها الشخصي «فيس بوك».

رشا سامي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وعلقت رشا سامي العدل على الصور التي تجمعها بوالدتها الفنانة نادية شكري سواء في مرحلة الطفولة، وصورة أخرى في مرحلة الشباب، عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، قائلة: «الست دي أمي اللي عيد ميلادها النهارده، وكل شوية تهددنا إنها تسيب البيت وتمشي زي أي أم مصرية أصيلة وعمرها ما سابته ولا هتسيبه».

وأضافت، «كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى أم في الدنيا ياللي طول عمرك شايلة همي وعيالي بهمومنا».

رشا سامي تتحدث عن والدتها نادية شكري

واختتمت رشا سامي العدل حديثها عن والدتها نادية شكري: «ربنا يديكي الصحة والعمر الطويل علشان أفضل أقرفك وأزهقك في حياتك.. ربنا يخليكي ليا وما يحرمني منك يا غالية».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.