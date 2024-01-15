مسلسل «وبينا ميعاد» يتصدر المركز الأول على منصة watch it

استطاع مسلسل وبينا ميعاد أن يحقق نجاحًا كبيرًا بمجرد عرضه بدور العرض حيث أنّه تصدر بنسب مشاهدة في مصر على منصة watch it.

مسلسل وبينا ميعاد 2 يحتل المركز الأول

حيث احتل مسلسل وبينا ميعاد 2 المركز الأول من أصل 10 مراكز، للمسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، خاصة أنّ أحداث المسلسل بدأت في إطار من التشويق والإثارة، بين العائلتين بعد رجوعهما مرة أخرى للعيش في منزل واحد بعد الانفصال في الجزء الأول من المسلسل.

موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل وبينا ميعاد

يعرض مسلسل وبينا ميعاد للفنانة شيرين رضا من يوم السبت في تمام الساعة 8 مساء، عبر شاشة dmc ويستمر عرضه إلى يوم الأربعاء.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

يضم مسلسل وبينا ميعاد 2، عددا من نجوم الفن أبرزهم: صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب وتأليف وإخراج هاني عادل ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة.