ملخص الحلقة الأولى من مسلسل «وبينا ميعاد».. طرحت قضايا شائكة في المجتمع

ناقشت الحلقة الأولى من مسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الثاني، والتي عُرضت أمس، العديد من المشكلات العائلية وأزمات الأطفال والمراهقين، وطرحت عدة قضايا شائكة تمس المجتمع مع دمجها ببعض من الكوميديا التي تجذب المشاهد.

ملخص الحلقة الأولى من المسلسل

بدأت الحلقة الأولى من المسلسل بتجمع العائلة في إحدى الأماكن لمشاهدة أول عمل درامي تقدمة «هند» إذ استطاعت أن تحقق حلمها وتصبح ممثلة، وقدمت ذلك الدور أميرة أديب بعد اعتذار داليا شوقي، ثم قررت الأسرة الخروج للاحتفال بها في إحدى المطاعم ليتناولوا الفول والطعمية، ولكن يتفاجأ «حسن» بالفاتورة العالية ثم يقرر الذهاب إلى المنزل.

وتبدأ الأحداث في التصاعد لتظهر الشخصية الجديد لكلٍ من أبناء «حسن» و«نادية»، إذ أن «طاهر» عمل مطربا شعبيا في إحدى المطاعم وذلك بدون علم والده، و«أروى» تحقق حلمها وتصبح مذيعة تليفزيون.

حادث سير وانفلات أخلاقي

تعرضت سيارة حسن إلى حادث سير أدى إلى تهشم أجزائها، بسبب الأبناء الذين قرروا الكذب عليهم بالاتفاق مع حارس الفيلا، وإخبارهم بأن هناك سيارة أخرى اصطدمت بها ليسكتشف حسن في نهاية الحلقة الحقيقة، وعلى الجانب الآخر جرى فصل «مصطفى» وهو أصغر أبناء «حسن» بسبب سلوكه السيئ خلال يومه الدراسي.

القبض على «مراد»

وظهر الفنان مدحت صالح والفنانة بسمة والذين يقومون بدور «رمزي» شقيق «نادية» و«شذى» زوجته، وهما يقدمان التهنئة والمباركات إلى «هند»، وذلك على نجاحها في تجربتها التمثيلية، ثم انتهت أحداث الحلقة بالقبض على «مراد» نجل «حسن».