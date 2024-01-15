مراسل «القاهرة الإخبارية»: انخفاض القدرة الشرائية أهم ما يشغل الفرنسيين

قال خالد شقير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إنّه رغم بذل الحكومة الماضية في فرنسا جهودا كبيرة لاحتواء أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أنَّ ذلك لم يتحقق، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الفرنسية الجديدة تواجه التضخم.

الحكومة الجديدة ستواجه الكثير من المشكلات

وأضاف «شقير»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الحكومة الجديدة ستواجه الكثير من المشكلات أهمها الارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء وبعض المنتجات وهو ما جاء في أكثر من صحيفة فرنسية مثل «لوموند».

وتابع أنَّ جريدة «ليزيكو» ربطت بين ما يحدث في البحر الأحمر والتوترات في الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة السابقة اتخذت قرارات داعمة لأسعار الكهرباء ولكن جرى إلغاؤها بعد انخفاض التضخم في الأشهر الماضية.

إلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء

وواصل: «بعد إلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء، ستطال أزمات المواطن الفرنسي العادي وبعض الشركات، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، كما أن انخفاض القدرة الشرائية أهم ما يشغل الفرنسيين قبل قضية الهجرة والأمن والتعليم».