مجلس الدولة يلزم جامعة طنطا بدفع 23 مليون جنيه للتأمين الاجتماعي 

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جامعة طنطا بأن تؤدي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مبلغًا مقداره 23 مليونا و957 الفا و 392 جنيها، قيمة الاشتراكات التأمينية عن العمالة اليومية بالإدارة العامة بالجامعة والكليات والمستشفيات التابعة لها والاشتراكات التأمينية عن الحافز الاقتصادي لجميع العاملين بمستشفيات الجامعة عن الفترة من 1/ 7/ 2015 حتى 30/ 6/ 2020، وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة عن هذا المبلغ نتيجة التأخير في السداد.

المبالغ مقابل العاملين بالجامعة

قالت الجمعية في فتواها إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطالب جامعة طنطا بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العمالة اليومية بالإدارة العامة بالجامعة والكليات والمستشفيات التابعة لها، وكذا الاشتراكات التأمينية المستحقة على الحافز الاقتصادي لجميع العاملين بمستشفيات الجامعة، وذلك عن الفترة من 1/ 7/ 2015 حتى 30/ 6/ 2020، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.

قرار الجمعية

وأضافت أن العاملين المؤقتين المشار إليهم تربطهم علاقة عمل بالجامعة، وهم بهذا الوصف مخاطبون بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ومن بعده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليهما، وإذ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية لفحص النزاع أن جملة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المصروفة للعاملين المؤقتين خلال الفترة محل النزاع، بالإضافة إلى الاشتراكات المستحقة عن الحافز الاقتصادي المصروف لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية يبلغ مقدارها 23 مليونًا و957 ألفًا و392 جنيهًا، ومن ثم تلتزم الجامعة بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.