جامعة طنطا: ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 4 مدرسين

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الرابعة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من محمد محمد عزام ومحمد أحمد عبد الوهاب بكلية العلوم، ومحمد السيد منصور بكلية الآداب، ومرفت حامد الحمامصي بكلية الصيدلة، وخالد حسين عزت ونرمين أحمد كمال بكلية التربية الرياضية، ووليد أحمد المرسي وعمرو عبد المنعم عبد الوهاب بكلية الطب، ومي وهبة مدكور بكلية الهندسة.

درجة أستاذ مساعد

كما وافق مجلس جامعة طنطا على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من مي محمد عباس بكلية الآداب، وميسرة محمد العزيز البوصيري بكلية الصيدلة، ورانيا أحمد محمد وهيثم محمود رمضان بكلية الزراعة، وطارق السيد الشاذلي وأميرة محفوظ عبد الصمد وعمرو عرفة البدري ومحمد عبد العزيز عبد الهادي ومحمد سعد أبو العينين وكريم جلال الشرقاوي وأسامة علي عبد الوهاب وإيمان فوزي التباع بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من أحمد محمود جميعي بكلية العلوم، وهبة الله مصطفى الجندي بكلية الصيدلة وأحمد منجي محمد بكلية الهندسة، وحسناء الدسوقي عيسى بكلية التربية النوعية.

100 درجة دبلوم

كما تم الموافقة على منح 100 درجة دبلوم، و69 درجة ماجستير، و33 درجة الدكتوراه و2 في برنامج دكتوراه الصيدلة.