ميناء دمياط البحري يستقبل 12 سفينة ويصدر 21 ألف طن بضائع

استقبل ميناء دمياط البحري، خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، إذ شهد الميناء حركة تجارية نشطة، إذ غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21 ألفا و697 طنا تشمل 12 ألفا و312 طن بضائع متنوعة و5 آلاف و905 أطنان رمل و3 آلاف و480 طن مولاس.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141 ألفًا و209 أطنان، كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5 آلاف و146 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي وطنطا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231 ألفًا و10 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4 آلاف و558 شاحنة.

حركة الوارد من البضائع العامة

ووفق تقرير لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32243 طن تشمل:

- 10 آلاف و437 طن خردة.

- 6 آلاف و300 طن ذرة.

- 8 آلاف و906 أطنان قمح.

- 100 طن فول.

- 6 آلاف و500 طن أبلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات

- 939 حاوية مكافئة.

- عدد الحاويات الوارد 306 حاويات مكافئة.

- عدد الحاويات الترانزيت 3 آلاف و267 حاوية مكافئة.