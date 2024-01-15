رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي.. اعرف الخطوات

تسعى هيئة التأمينات الاجتماعية للتسهيل على المواطنين للاستعلام عن المعاش باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاص بالشخص، وذلك بدلًا من الذهاب لمقر الهيئة.

رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي.

وتمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أصحاب المعاشات فرصة الدخول على الإنترنت للتمكن من الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

خطوات الاستعلام عن المعاش

1- في البداية يدخل الشخص الذي يرغب بالاستعلام عن المعاش بالرقم القومي على الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.

2- يختار الشخص باختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها وهي الاستعلام عن البيانات الخاصة به والموجودة في ملف المعاشات.

3- بعد إتمام الخطوتين السابقتين يسجل الدخول على الموقع باستخدام الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا.

4- بعد ذلك يُدخل كلمة المرور الخاصة به للتمكن من الحصول على المعلومات التي يود معرفتها، وبعدها تظهر نتائج الاستعلام عن المعاش.