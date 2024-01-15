هل يجوز لصاحب المعاش تحويل مستحقاته من بنك لآخر؟.. «التأمينات» توضح

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية عددا من التسهيلات للمواطنين للتمكن من صرف المعاش الخاص بهم من أي مكان قريب من محل إقامتهم، حتى لا يكون هناك عبء عليهم.

يجوز تعديل جهة الصرف

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يجوز لصاحب المعاش أو الشخص المُستفيد منه تعديل الجهة الخاصة بصرف المعاش، وذلك على أي جهة من الجهات المختصة عن صرف المعاشات.

وحسب ما حددت الهيئة يُمكن أن تُصرف المعاشات من أي من الجهات الآتية، تبعا لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش والتي جاءت كالتالي:

1- بنك ناصر الاجتماعي.

2- بنوك القرى.

3- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

4- مكاتب هيئة البريد «كارت ميزة أو حساب فضى معاشات»

5- البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير».

وهناك عدد من الشروط للتمكن من استحقاق هذه الخدمة، وهو تقديم صاحب المعاش أو الأشخاص المستحقين عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش​.