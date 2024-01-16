في ذكرى ميلاد «ماما نونا».. أبرز 3 أعمال جسدت فيها كريمة مختار دور الأم

تمر اليوم الذكرى الـ 89 لميلاد الفنانة كريمة مختار، التي ولدت في 16 يناير 1934، قدمت خلال مسيرتها الفنية الطويلة العديد من الأعمال المميزة، لقبت بـ«ماما نونة» نتيجة لتأثير شخصيتها في مسلسل «يتربى في عزو»، كما لقبت بـ«أم العيال» لكثرة أدوار الأم التي قدمتها، التي لامست قلوب محبيها.

كريمة مختار أم العيال

جسدت الفنانة كريمة مختار دور والدة الفنان يحيى الفخراني، وذلك خلال أحداث مسلسل «يتربى في عزو»، وقدمت خلاله شخصية «ماما نونة» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وظل يتذكرها رغم مرور سنوات على المسلسل.

وهناك أيضا الفنانة غادة عبد الرازق التي جسدت كريمة مختار دور والدتها في مسلسل «زهرة وأزواجها الخمسة»، وكانت واحدة من الشخصيات المميزة التي قدمتها في آخر رحلتها الفنية عام 2010.

وينضم إليهما الفنان خالد الصاوي، الذي قدمت «مختار» شخصية والدته في فيلم الفرح، حين جسدت شخصية أم زينهم، وعلى الرغم من صغر الدور إلا أنه نجح في أن يؤثر في المشاهدين ويغير مجرى الأحداث، وجرى غرضه عام 2009.