مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع وسط مكاسب سوقية 19 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 26250.73 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 19 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.32% عند مستوى 6220.97 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

ارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.09% عند مستوى 8809.71 نقطة.

مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 45.2 مليار جنيه عبر التداول على 1.9 مليار سهم، وتنفيذ 181 ألفا و795 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 19 مليار جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.836 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة 5.45% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعا بنحو 5.45% منذ بداية العام الجديد 2024.