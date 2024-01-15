نائب محافظ سوهاج يتابع سير عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمتابعة سير عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومناقشة موقف سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، بحضور الدكتور محمد السيد رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

أهمية إعداد جدول أسبوعي

وناقش نائب محافظ سوهاج المعوقات التي تعيق وصول سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة إلى المواطنين، وتقديم خدماتها لهم، مشيرا إلى أهمية إعداد جدول أسبوعي بأماكن تواجدها على مدار الأسبوع، من الأحد إلى الخميس، ونشره على الصفحة الرسمية الخاصة بالمحافظة، حيث بلغ عدد السيارات المجهزة لتقديم خدماتها للمواطنين بنطاق المحافظة 5 سيارات.

غلق الخدمات غير المفيدة

وأكد القاضي ضرورة غلق الخدمات غير المفيدة، والتي ليس لها تأثير على خطة سير عمل المراكز المتنقلة، وسرعة الوصول إلى جميع المناطق على مستوى المحافظة، كما ناقش أهمية وضع خطة تسويق للمساهمة في وصول المراكز المتنقلة إلى أكبر عدد من المواطنين، وإعداد تقرير مصور عن ما تقدمه سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة من خدمات؛ لتخفيف العب عن كاهل المواطنين.