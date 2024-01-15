ابنة شقيق «عبد الناصر»: الرئيس الراحل كان محبا للخير والإنسانية

قالت يمنى عادل عبد الناصر، ابنة شقيق الرئيس عبد الناصر، إنها تشعر بسعادة بالغة لتذكر المصريين عمها حتى الآن، متابعة «كل عام نأتي للضريح، ونقرأ الفاتحة وندعو له، وكان والدي حريصا على التواجد بجوار قبر الرئيس الراحل كل عام في هذا الموعد، لكن توفاه الله العام الماضي، وكل عام سنكون هنا جميعا للدعاء لعمي الرئيس الراحل، أنا عرفته من حكايات أعمامي عنه، وكان محبا للخير وإنسان طيب».

شعبية الرئيس الراحل عبد الناصر

وأوضحت «عادل» في تصريح لـ«الوطن»، أنها تفتخر كونها من عائلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لافتة إلى أنه كان وما زال يتمتع بشعبية كبيرة، وله الكثير من المحبين بسبب مواقفه السياسية على المستوى المحلي والإقليمي.

الاحتفاء بذكرى ميلاد قائد ثورة 1952

وكان المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، التقى وأبناء عائلته، جموع المصريين القادمين من كل حدب وصوب، للاحتفاء بذكرى ميلاد قائد ثورة 1952، وحرص الجميع على قراءة الفاتحة على روح الرئيس الراحل وزوجته، والدعاء لهما في مقر الضريح.