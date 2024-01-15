مواطنون يتوافدون على ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى ذكرى ميلاده (صور)

بدأ عدد من المواطنين قبل قليل، التوافد على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ذكرى ميلاده الـ106، حيث استقبلهم عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل، وعدد من أفراد الأسرة.

ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر

وتمر الذكرى الـ106 على ميلاد قائد ثورة 23 يوليو والذي توفي في 28 سبتمبر 1970، وحرص محبو الزعيم على التواجد إلى جانب الضريح رافعين لافتات مدونا عليها اسم الزعيم الراحل، كما تواجد في الضريح عدد كبير من أعضاء الحزب العربي الديمقراطي الناصري، والتقطوا صورا تذكارية مع نجل الرئيس الراحل.

جنازة جمال عبدالناصر

ويعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صاحب أكبر جنازة في تاريخ مصر، حيث ودعه المصريون بحب وما زالوا على ذكراه حتى اليوم.